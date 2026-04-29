Турция объявила о налоговых льготах для инвесторов и экспортеров

В Турции готовится пакет реформ, включающий снижение налогов для экспортеров и длительные налоговые послабления для компаний в финансовом секторе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый пакет мер по улучшению инвестиционного климата в рамках программы «Турция века — сильный центр инвестиций». Ключевым элементом реформы стали масштабные налоговые льготы, включая долгосрочные освобождения от налогообложения. Цель реформ — усиление притока иностранного капитала, расширение экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности Турции на глобальном рынке.

Согласно объявленным мерам, компании, работающие в Стамбульском финансовом центре, смогут получать освобождение от налога на прибыль сроком до 20 лет при выполнении определенных условий. Для структур, занимающихся транзитной торговлей, налоговая ставка может быть снижена до нуля.

Также пересмотрены ставки корпоративного налога для экспортеров: для производителей-экспортеров он снижается до 9%, а для компаний, ориентированных исключительно на экспорт — до 14%.

Отдельные налоговые послабления предусмотрены для международных компаний, переносящих свои региональные центры в Турцию. Доходы от зарубежных операций таких структур смогут частично или полностью освобождаться от налогообложения в течение 20 лет.

В рамках реформы расширяются и стимулы для экспорта услуг, включая архитектуру, инженерные решения, программное обеспечение и дизайн. Доходы от таких услуг, оказываемых за рубеж, планируется полностью освободить от налога.

Дополнительно готовится новая программа по репатриации капитала, предусматривающая льготное налогообложение средств, возвращаемых в страну, и освобождение их от налоговых проверок при соблюдении условий декларирования.

