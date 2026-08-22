Турция обновляет парк истребителей F-16

Турция планирует до конца 2026 года завершить модернизацию всех истребителей F-16 Block 30. Обновление самолетов позволит увеличить их ресурс с 8 до 12 тыс. часов налета, передает агентство Kazinform со ссылкой на Азертадж .

Модернизация парка ВВС Турции проводится в рамках проекта Özgür («Свободный»). Первая партия обновленных F-16 Block 30 уже передана Военно-воздушным силам страны. Также проводится модернизация истребителей версий Block 40 и Block 50.

В рамках проекта обновляется от 1200 до 1500 деталей самолета. Это позволяет увеличить ресурс F-16 с 8 тыс. до 12 тыс. часов налета.

На истребители также устанавливают активную фазированную антенную решетку MURAD AESA и заменяют бортовые компьютеры.

Кроме того, самолеты оснащают турецкими боеприпасами Gökdoğan, Bozdoğan, Çakır, Gezgin и SOM. Как отмечается в сообщении, это позволяет Турции устранить зависимость от зарубежных лицензий на применение ракет и других видов боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что рассмотрит возможность разрешения Турции покупать американские истребители F-35.