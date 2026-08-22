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    Турция обновляет парк истребителей F-16

    Турция планирует до конца 2026 года завершить модернизацию всех истребителей F-16 Block 30. Обновление самолетов позволит увеличить их ресурс с 8 до 12 тыс. часов налета, передает агентство Kazinform со ссылкой на Азертадж.

    истребители F-16
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Модернизация парка ВВС Турции проводится в рамках проекта Özgür («Свободный»). Первая партия обновленных F-16 Block 30 уже передана Военно-воздушным силам страны. Также проводится модернизация истребителей версий Block 40 и Block 50.

    В рамках проекта обновляется от 1200 до 1500 деталей самолета. Это позволяет увеличить ресурс F-16 с 8 тыс. до 12 тыс. часов налета.

    На истребители также устанавливают активную фазированную антенную решетку MURAD AESA и заменяют бортовые компьютеры.

    Кроме того, самолеты оснащают турецкими боеприпасами Gökdoğan, Bozdoğan, Çakır, Gezgin и SOM. Как отмечается в сообщении, это позволяет Турции устранить зависимость от зарубежных лицензий на применение ракет и других видов боеприпасов.

    Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что рассмотрит возможность разрешения Турции покупать американские истребители F-35.

    Самолет Турция Авиация В мире Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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