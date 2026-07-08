Трамп рассмотрит возможность продажи Турции истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп в первый день саммита НАТО в Анкаре заявил, что рассмотрит возможность разрешения Турции покупать американские истребители F-35, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News.

В настоящее время Турция стремится присоединиться к американской программе F-35, но в отношении нее действуют санкции США. Трамп сообщил, что его администрация работает над отменой санкций в отношении Турции: «Я могу сказать вам, что мы собираемся снять санкции».

Президент США заявил, что его страна имеет более тесные отношения с Турцией, которая была гораздо более лояльной, чем другие страны. Турция «больше помогает» в вопросе Ирана, чем другие страны НАТО.

Трамп снова подверг критике других союзников по НАТО за их нежелание участвовать в военных операциях США.

— Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы конференция не проходила в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, возможно, я бы и не приехал, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп снова поставил под сомнение существование альянса, выделив страны, которые, по его словам, отказались помочь США в вопросе Ирана.

— Италия нам отказала, и Германия нам отказала, и Франция нам отказала. И это нормально, но почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они не поддерживают нас? Мы всегда поддерживали их, — отметил президент США.

Ранее сообщалось, что НАТО нарастит расходы на оборону до рекордных 1,8 трлн долларов.