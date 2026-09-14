Турция нарастила долю солнечной и ветровой энергии

За десять лет доля солнечной и ветровой энергетики в Турции существенно увеличилась, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

По данным Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, с 2016 по 2026 годы доля солнечной энергии в производстве электроэнергии выросла с 0,4% до 11,6%, увеличившись в 28 раз. Доля ветровой энергетики за тот же период повысилась с 5,7% до 12,1%.

Рост отмечается и по установленной мощности. В конце июля этого года общая установленная электрическая мощность Турции достигла 126 476 МВт. На солнечные электростанции приходилось 27 507 МВт, или 21,7%, а на ветровые — 15 358 МВт, или 12,1%. Таким образом, совокупная установленная мощность солнечной и ветровой энергетики составила 42 865 МВт, или 33,8% от общего показателя.

Одновременно солнечная генерация продолжает обновлять рекорды. В июле объем электроэнергии, произведенной солнечными электростанциями, достиг 5,37 млрд кВт·ч, что стало максимальным месячным показателем за всю историю наблюдений. Рекорд был установлен после предыдущего максимума, зафиксированного в июне.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил, что за последние десять лет страна провела масштабную трансформацию энергетического сектора. По его словам, развитие солнечной и ветровой энергетики является частью курса на достижение полной энергетической независимости страны, а также формирование более чистой и доступной энергетической системы.

В турецком правительстве рассчитывают продолжить наращивание потенциала возобновляемой энергетики. Новые цели в этой сфере, как ожидается, будут представлены в рамках климатической конференции COP31, проведение которой запланировано в Анталье в ноябре

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