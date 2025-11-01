РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:00, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Турция начала обучение сирийских военных в своих академиях

    Совместная военная подготовка стала новым этапом сближения Анкары и Дамаска, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Турция начала обучение сирийских военных в своих академиях
    Фото: SANA

    Министерство обороны Турции сообщило в четверг, что сирийские военнослужащие приступили к тренировкам на полигонах и в казармах турецких вооруженных сил. Кроме того, 49 сирийских курсантов начнут обучение в военных академиях сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил Турции.

    По данным ведомства, программа реализуется в рамках соглашения о военном сотрудничестве и консультировании, подписанного между Турцией и Сирией в августе. Документ предусматривает предоставление сирийской стороне вооружений, техники, а также обучение личного состава для повышения оборонных возможностей страны.

    Анкара заявила, что обучение сирийских военных проводится в целях «повышения потенциала вооруженных сил Сирии». После завершения обучения курсанты должны будут вернуться на родину и продолжить службу в национальной армии.

    По информации региональных СМИ, Турция планирует в ближайшее время обучить около 5 тысяч сирийских военнослужащих и полицейских, а в перспективе их число достигнет 20 тысяч. Это часть стратегии по реформированию сирийской армии и укреплению позиций Турции в соседней стране.

    С момента падения режима Башара Асада в конце прошлого года Турция стала главным союзником нового сирийского правительства, возглавляемого временными президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа.

    Анкара оказывает Дамаску военную, политическую и дипломатическую поддержку, а также участвует в восстановлении инфраструктуры и реформировании государственных институтов.

    Наблюдатели связывают активное участие Турции в подготовке сирийских военных с ее стремлением закрепить влияние в регионе после многолетнего конфликта.

    Ранее мы сообщали, что Турция и Сирия подписали меморандум о военном сотрудничестве.

    Читайте также: около 500 тысяч сирийцев вернулись из Турции на родину

    Восстановление Сирии потребует $216 млрд.

    Турецкие войска останутся на Ближнем Востоке еще на три года.

    Турция В мире Сирия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
