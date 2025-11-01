Турция начала обучение сирийских военных в своих академиях

Министерство обороны Турции сообщило в четверг, что сирийские военнослужащие приступили к тренировкам на полигонах и в казармах турецких вооруженных сил. Кроме того, 49 сирийских курсантов начнут обучение в военных академиях сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил Турции.

По данным ведомства, программа реализуется в рамках соглашения о военном сотрудничестве и консультировании, подписанного между Турцией и Сирией в августе. Документ предусматривает предоставление сирийской стороне вооружений, техники, а также обучение личного состава для повышения оборонных возможностей страны.

Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin Harp Okullarımızda yarın eğitime başlaması planlanmaktadır.… pic.twitter.com/kxebIqcFG6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2025

Анкара заявила, что обучение сирийских военных проводится в целях «повышения потенциала вооруженных сил Сирии». После завершения обучения курсанты должны будут вернуться на родину и продолжить службу в национальной армии.

По информации региональных СМИ, Турция планирует в ближайшее время обучить около 5 тысяч сирийских военнослужащих и полицейских, а в перспективе их число достигнет 20 тысяч. Это часть стратегии по реформированию сирийской армии и укреплению позиций Турции в соседней стране.

С момента падения режима Башара Асада в конце прошлого года Турция стала главным союзником нового сирийского правительства, возглавляемого временными президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Анкара оказывает Дамаску военную, политическую и дипломатическую поддержку, а также участвует в восстановлении инфраструктуры и реформировании государственных институтов.

Наблюдатели связывают активное участие Турции в подготовке сирийских военных с ее стремлением закрепить влияние в регионе после многолетнего конфликта.

Ранее мы сообщали, что Турция и Сирия подписали меморандум о военном сотрудничестве.

