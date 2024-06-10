Турции не придется покинуть НАТО для вступления в БРИКС

От Анкары не требуется выход из НАТО и отрыв от западного мира, чтобы официально вступить в БРИКС. Это объединение для Турции позволяет быть членом и других не менее крупных международных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно оценкам турецких экспертов, если американцы и европейцы не станут серьезно пересматривать свою политику в отношении Анкары и Турция останется в НАТО, то можно сохранить все установленные до сегодняшнего дня отношения с западными странами и вступить в БРИКС.

Вступление в БРИКС не требует от Турции выхода из НАТО и отрыва от западного мира. Всем известно, что крупнейшими торговыми партнерами Китая являются США и Европа. Именно поэтому вступление в БРИКС Турции не означает разрыв всех отношений с Европой и Америкой.

По словам турецкого политолога Умура Тугая Юджеля, после членства Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, 44% населения мира и 41% от всей поверхности Земли присутствует в БРИКС. Это новая формация, в которой участвуют много цивилизаций и культур.

- В этом объединении ни одна страна не может доминировать в одиночестве, у каждого участника равные права. Никто в БРИКС не навязывает нам доллар. БРИКС не применяет политику, которая движется с давлением, принуждением и санкциями. Доля стран БРИКС в глобальном ВВП достигает 35,6%. При этом на государства G7 приходится только 30%, - говорит политолог.

Местные эксперты отмечают, что по паритету закупок, доля стран БРИКС в глобальном ВВП в 2023 году составила 32,1%, а доля стран G7 составляет 29,9%. Для сравнения в 1995 году доля стран БРИКС составляла 16,9%, а доля стран G7 – 44,9%, соответственно. Существует ощутимое снижение G7 и значительный прогресс в БРИКС. Более того, БРИКС также включает в себя страны, богатые природными ресурсами. То есть 45% добычи сырой нефти и 41% запасов угля находятся на территориях стран-участниц БРИКС.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан во время визита в Китай заявил, что Турция хотела бы стать членом БРИКС.

Министр иностранных дел Турции на следующей неделе собирается посетить с визитом Россию, где примет участие в совете глав МИД стран БРИКС.