Турсынбай Кулахмет нокаутировал польского боксера в Англии

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (6-1, 4 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Хайтоне (Англия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с 40-летним джорнименом из Польши Робертом Талареком (28-24-3, 19 КО). Бой в среднем весе был рассчитан на шесть раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: в четвертом раунде Кулахмет нанес Талареку мощный удар по корпусу, после которого поляк не смог подняться.

Таким образом, Турсынбай Кулахмет одержал седьмую победу в профи, а Роберт Таларек потерпел уже 25-е поражение в карьере. Для Кулахмета это был третий поединок после поражения нокаутом в октябре 2021 года от доминиканца Хуана Карлоса Абреу (26-7-1, 24 КО). После этого поражения казахстанец победил колумбийца Хоэля Хулио (39-20, 33 КО) и француза Фуада Эль-Массуди (18-22-1, 2 КО).





