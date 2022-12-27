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Турпоток казахстанцев в Азербайджан вырос в два раза

27 Декабря 2022, 22:39
Турпоток казахстанцев в Азербайджан вырос в два раза

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Число посетивших Азербайджан граждан Казахстана достигло 2,5 тысячи в ноябре этого года, что почти на 1,5 больше показателя аналогичного периода предыдущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Таким образом, Казахстан сохранил за собой десятую строчку в списке 15 ведущих стран по количеству туристов, прибывших в Азербайджан.

В отчетный период Азербайджан посетило 135,370 человек, что на 54 % больше по сравнению с данными на ноябрь предыдущего года.

Согласно статистике, доля туристов из Казахстана среди топ 15 стран рейтинга составляет 2 %. На первом месте расположилась Россия с 27,4%, за ней следуют туристы из Турции и Ирана, приток которых в процентном соотношении составляет 19,4% и 10,8 % соответственно.

По данным Госкомстата Азербайджана, число иностранных граждан, посетивших эту страну в январе-октябре 2022 года, составило 1,3 млн человек, что в 2,2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Примечательно, что Азербайджан представил туристический интерес для жителей стран Персидского залива в этом году - приток из этого региона увеличился в 2,7 раза, достигнув 307,5 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время турпоток из стран СНГ показал рост в 2 раза (до 462,9 тысячи человек), а из стран-членов ЕС - в 2,3 раза (до 62,6 тысячи человек).

Несмотря на увеличение туристического потока, Азербайджану еще предстоит вернуться на допандемийный уровень. Отмечается, что в стране имеется большой потенциал в области агро- и экотуризма, так и креативной индустрии, которые в основном расположены в регионах.


Фото: www.avianews.com

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