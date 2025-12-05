Турпоток из Казахстана в Азербайджан вырос на 20%

По данным ведомства, в этот период наибольшее число гостей прибыло из России (24,4%), Турции (17,4%), Ирана (8%), Индии (6,6%), Саудовской Аравии (4,3%) и Грузии (4,2%). Среди всех прибывших 66,4% составили мужчины, 33,6% — женщины.

Тем временем граждане Казахстана составили 4% (87 804 человека) от общего числа прибывших, при этом число казахстанских туристов и деловых путешественников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 19,4%.

Примечательно, что почти три четверти иностранных гостей прибыли в Азербайджан воздушным транспортом — 76,3%, еще 22,4% приехали на поездах и автомобилях, и лишь 1,3% воспользовались морским сообщением.

В целом январе–октябре Азербайджан посетили 2,171 млн иностранных граждан из 183 стран, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,209 млн).

Наряду с этим, Государственное агентство по туризму Азербайджана сообщает, что среди стран Центральной Азии наибольшее число туристов приезжает из Казахстана. Так, число путешественников из РК составило 87 804 (рост за год на 19,4%). А из Узбекистана прибыло 50 971 человек (+35,8%), Туркменистана — 26 887 (-1,3%), Кыргызстана — 9 422 (+37,3%), Таджикистана — 8 124 человек (+80,2%).

Также отмечается, что среди ТОП-10 стран по числу иностранцев, посетивших Азербайджан в октябре 2025 года, Казахстан занял шестое место (9 677 человек).

Агентство напоминает, что в 2024 году поток туристов из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос на 34,1% и составил 180 528 человек.

В целом за восемь лет, с 2017 по 2024 год, страну посетили 726 258 туристов из региона. Лидером по числу гостей является Казахстан — 331 428 человек, далее следуют Узбекистан — 182 310, Туркменистан — 178 236, Кыргызстан — 30 011 и Таджикистан — 24 246.

В августе сообщалось, что число казахстанских туристов в Азербайджане увеличилось на 20,6% по сравнению с прошлым годом, Казахстан занял 7 место среди всех стран по числу прибывших в страну, обеспечив 4,0% от общего потока.



