Туроператоры назвали самые популярные направления у казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев, предпочитающих отдыхать за рубежом после ослабления карантинных мер, стало больше. Многие из них по-прежнему выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Не менее популярными является отдых в Греции, Грузии и Черногории. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили представители туристических агентств.

Заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов отметил, что до пандемии коронавируса казахстанцев, выезжающих за границу, было 10-11 млн в год с учетом повторных выездов одного человека.

Генеральный директор одной из туркомпаний Анна Загоруйко сообщила, что большинство туристов выбирают ОАЭ, Египет, Турция. Эти направления востребованы круглый год.

«Появились новые направления, как Греция и Черногория. Но это, в основном, в летнее время», - сказала она.

По ее словам, геополитическая ситуация в мире, а также пандемия COVID-19 повлияли на туристскую отрасль.

«COVID-19, прежде всего, поменял географию. В какие-то страны поток туристов увеличился, а в другие уменьшился. Но сейчас многие страны открывают свои границы. Остается вопрос с ПЦР-тестами. Касательно цен, то здесь уже все зависит от каждого направления и спроса, что-то подешевело, а что-то подорожало. Многие факторы влияют на стоимость отдыха. К примеру, туры в Египет подешевели, поскольку туристов из России и Украины намного меньше стало», - сказала Анна Загоруйко.

Менеджер по продажам другого турагентства Уля Бидайбекова также заявила, что казахстанцы больше любят ездить на море, поэтому чаще всего они отдыхают в Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Цены на эти направления зависят от сезона. К примеру, весной в Турцию цены невысокие. Два человека за 900 тыс. тенге могут выбрать хороший пятизвездочный отель в Белеке по системе «Все включено». Это хорошая цена. Вообще Турция круглый год пользуется большим спросом. Особенно этой зимой был наплыв. Возможно, люди засиделись дома в период пандемии, а может, январские события повлияли, и людям нужно было снять стресс. Но спрос был большой», - заметила спикер.

Уля Бидайбекова также проинформировала, что с 1 июня открываются туры в Грецию, Черногорию, Италию и Албанию. По ее словам, доступ ко многим странам сейчас свободный для вакцинированных от COVID-19 туристов.

«Если человек хочет в Черногорию, то на двоих потребуется не меньше 1 млн тенге. Это с проживанием в отеле, где предусмотрен завтрак. Цены зависят от проживания. Если человек арендует апартаменты, то тур будет дешевым - где-то 850 тыс. тенге на двоих», - сказала менеджер.

Кроме того, сейчас туристам доступны Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд.

В туристическом управлении Таиланда в Казахстане и странах Центральной Азии ответили, что с прошлого года эта страна вновь начала принимать туристов после карантинных ограничений. Казахстанцы в основном останавливаются на островах Паттайя и Пхукет.

«Сейчас самая выгодная программа для казахстанцев «Test & Go». По ней нужно сдавать ПЦР-тест по прилете в Таиланд и антиген-тест к коронавирусу на пятый день», - уточнила представитель управления.

По данным СМИ, правительство Таиланда в скором времени рассмотрит возможную отмену туристской программы Test & Go и регистрацию по Thai Pass.

Менеджер по работе с агентствами Вазира Аманжолова заметила, что среди туристов есть и те, которые выбирают Сейшелы. На архипелаг в Индийском океане можно попасть через Дубай.

«Мы также предлагаем отдыхающим такие направления, как Грузия, Мальдивы, Эмираты, Турция и Азербайджан», - сказала она.

Что касается Азербайджана, то с 15 апреля здесь отменили требование о необходимости предъявлять ПЦР-документ об отрицательном тесте на коронавирус при въезде в страну.

По данным заместителя председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрата Садвакасова, в 2019 году Казахстан посетили 93 тыс. азербайджанцев, а в 2020 году эта цифра уменьшилась в три раза из-за пандемии. В 2021 году РК посетили 23 тыс. человек. Азербайджан в 2019 году посещали около 10 тыс. казахстанцев, а в 2021 году всего 2 тыс.

Директор по продажам в России, СНГ и Европе, представительница одного из отелей в Баку Диляра Атай добавила, что в столице Азербайджана турист, в среднем, за 80-100 долларов в день может хорошо провести время, включая затраты на проживание, еду и транспорт.

Некоторые туристические компании казахстанцам также предлагают посмотреть Италию. В мае этого года из Алматы планируют запустить прямой рейс в Милан. С 1 марта 2022 года Италия сняла ограничения на въезд туристов из Казахстана.

При наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 - две дозы любой вакцины либо однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson - казахстанцы также могут посетить и Грузию. Представитель грузинской туркомпании Сергей Лола уточнил, что если турист не прививался против КВИ, то он должен иметь документ с отрицательным ПЦР-тестом, который действителен 72 часа.