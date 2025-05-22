Турниры мирового уровня по конному спорту проведут в Астане

Подробнее о проведении состязаний мирового уровня на брифинге в Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта города Азамат Агзамов.

С 30 мая по 1 июня на базе конно-спортивно-оздоровительного комплекса «Арғымақ» в Астане состоится этап Кубка мира по конкуру, проводимый под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). Наряду с ним пройдет и турнир по выездке, включённый в международный календарь как соревнование категории CDI 1.

В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья. Турнир станет возможностью для всадников заработать рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира по конному спорту FEI 2026 года.

Выездка, которая также входит в программу турнира, представляет собой «высшую школу верховой езды», где оценивается грация, слаженность и уровень взаимодействия между всадником и лошадью.

Пока Астана готовится к приему крупных соревнований, столичные спортсмены уже громко заявили о себе на международной арене.

В апреле этого года в российском Челябинске астанинские всадники из конно-спортивного комплекса «Арғымақ» завоевали 33 медали (12 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых) на международном турнире по конкуру. Эти соревнования проходили в трёх возрастных категориях: дети, юноши и взрослые.

Месяцем позже, на Всероссийском турнире «Весна Победы» в Екатеринбурге, астанчане вновь отличились, завоевав 23 награды, в том числе 12 золотых медалей. Эти выступления подтверждают высокий уровень подготовки и системный подход в развитии конного спорта в столице.

Особое внимание привлекла победа Малики Серик на Кубке Федерации конного спорта Азии, прошедшем в Сеуле.

«В Астане активно развиваются не только международные, но и национальные виды конного спорта. Так, 4 мая на столичной ипподромной арене прошёл масштабный республиканский турнир по байге, приуроченный к 80-летию Великой Победы. В нём приняли участие более 100 скакунов из 20 регионов Казахстана, а зрелищные заезды прошли на дистанциях от 1200 до 18 000 метров, включая традиционные „топ бәйге“ и „аламан бәйге“. Впереди — новые значимые события: июль — Кубок Елорды с национальными скачками (құнан бәйге, аламан бәйге, жорға) и открытый турнир по кокпару; август — турнир по байге, посвящённый Дню Конституции; сентябрь — турнир по кокпару на завершение сезона; 25 октября — соревнования по конкуру ко Дню Республики; декабрь — традиционный зимний турнир по конкуру ко Дню Независимости», — перечислил спикер.