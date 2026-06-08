Турнир UFC в Белом доме оказался под угрозой срыва

В США подан иск с требованием отменить бой UFC в Белом доме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Федеральный иск, поданный организацией Public Integrity Project от имени политического активиста и ветерана ВВС, требует запретить проведение турнира Ultimate Fighting Championship на Южной лужайке Белого дома в день 80-летия президента Дональда Трампа. В документе планы мероприятия названы «глубоко коррумпированными» и утверждается, что они направлены на обогащение президента и его союзников.

Истцы заявляют, что проведение турнира на территории национального парка нарушает федеральное законодательство, поскольку строительство площадки с массивной аркой не было одобрено Конгрессом и не прошло экологическую экспертизу. Также утверждается, что турнир носит коммерческий характер и не является официальным государственным мероприятием, несмотря на его проведение на территории Белого дома.

В иске утверждается, что в финансовом выигрыше от этого события окажутся президент США, у которого есть инвестиции в материнскую компанию UFC, глава UFC Дана Уайт, а также партнер компании по трансляции Paramount SkyDance, материнская компания CBS News, и ее рекламодатели.

Ранее сообщалось об объявлении Трампом проведения исторического турнира UFC в Белом доме 14 июня.