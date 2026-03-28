Турнир Student Games League по грэпплингу прошел в Астане

Соревнования были организованы в рамках концепции «Закон и порядок» в целях реализации программы «Астана — город без наркотиков» совместными усилиями Министерства внутренних дел РК, управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Астаны, а также Ассоциации грэпплинга Казахстана и Федерации грэпплинга города Астаны.

Фото: акимат Астаны

— Сегодняшний турнир — это один из конкретных механизмов приобщения молодежи к спорту и их защиты от вредных привычек. Для нас самое главное — чтобы молодое поколение развивалось в правильном направлении и эффективно проводило свое время. Через такие соревнования мы формируем не только сильных спортсменов, но и ответственных, сознательных граждан. В рамках инициативы «Астана — город без наркотиков» подобные проекты будут продолжены и в будущем, — отметил инициатор проекта, член совета по профилактике наркоправонарушений при департаменте полиции Астаны Асет Гельманов.

Инициатива направлена на развитие студенческого спорта и формирование здорового, активного образа жизни среди молодежи.

— Главная особенность турнира — формат «5×5». Каждый университет представил команду из 5 лучших спортсменов. Они соревнуются в таких видах спорта, как ММА, грэпплинг, дзюдо, вольная и классическая борьба. Это не только спортивное состязание, но и инструмент профилактики преступности. Такие мероприятия способствуют укреплению дисциплины среди молодежи и помогают держаться подальше от вредных привычек, — рассказал главный проектный менеджер Student Games League Даулет Капаев.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие команды, состоящие из студентов Академии физической культуры и массового спорта, Евразийского национального университета, Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина, университета Есиль, университета Туран, Назарбаев Университета, Казахского университета технологии и бизнеса и Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

По итогам отборочного этапа лучшие команды получили путевки в финальную стадию, которая состоится 25 апреля 2026 года.