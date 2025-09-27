РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:10, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Турнир среди операторов FPV-дронов прошел в Астане

    В Астане Службой государственной охраны РК 25-26 сентября проведен турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур «Military Drone Race 2.0», передает агентство Kazinform.  

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

    Целью данного соревнования является развитие сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в боевой и профессиональной подготовке, ее объединение с аспектами киберспорта и передовыми технологиями, совершенствование технического потенциала подразделений.

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

    Турнир также нацелен на повышение уровня профессионализма специалистов данной области, поддержание их активного сотрудничества, обмен знаниями и опытом. 

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

    Программа турнира включала два этапа, состоящих из нескольких видов упражнений по пилотированию БАС. 

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

    За призовые места турнира боролись 14 команд операторов FPV-дронов государственных силовых структур страны.

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

    За два дня состязаний победители определились следующим образом:

    1 место - команда #1 СГО РК;
    2 место – команда #2 СГО РК;
    3 место – команда #1 Службы «А» КНБ РК.

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

    Соревнования операторов FPV-дронов силовых структур проводятся во второй раз. Первый турнир проведен в апреле 2025 года, тогда победителями были признаны команды СГО РК, ССН «А» КНБ РК и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК
    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК
    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК
    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

     

    Теги:
    Беспилотники Служба государственной охраны РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают