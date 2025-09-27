Турнир среди операторов FPV-дронов прошел в Астане

Целью данного соревнования является развитие сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в боевой и профессиональной подготовке, ее объединение с аспектами киберспорта и передовыми технологиями, совершенствование технического потенциала подразделений.

Турнир также нацелен на повышение уровня профессионализма специалистов данной области, поддержание их активного сотрудничества, обмен знаниями и опытом.

Программа турнира включала два этапа, состоящих из нескольких видов упражнений по пилотированию БАС.

За призовые места турнира боролись 14 команд операторов FPV-дронов государственных силовых структур страны.

За два дня состязаний победители определились следующим образом:

1 место - команда #1 СГО РК;

2 место – команда #2 СГО РК;

3 место – команда #1 Службы «А» КНБ РК.

Соревнования операторов FPV-дронов силовых структур проводятся во второй раз. Первый турнир проведен в апреле 2025 года, тогда победителями были признаны команды СГО РК, ССН «А» КНБ РК и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

