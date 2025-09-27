Турнир среди операторов FPV-дронов прошел в Астане
В Астане Службой государственной охраны РК 25-26 сентября проведен турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур «Military Drone Race 2.0», передает агентство Kazinform.
Целью данного соревнования является развитие сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в боевой и профессиональной подготовке, ее объединение с аспектами киберспорта и передовыми технологиями, совершенствование технического потенциала подразделений.
Турнир также нацелен на повышение уровня профессионализма специалистов данной области, поддержание их активного сотрудничества, обмен знаниями и опытом.
Программа турнира включала два этапа, состоящих из нескольких видов упражнений по пилотированию БАС.
За призовые места турнира боролись 14 команд операторов FPV-дронов государственных силовых структур страны.
За два дня состязаний победители определились следующим образом:
1 место - команда #1 СГО РК;
2 место – команда #2 СГО РК;
3 место – команда #1 Службы «А» КНБ РК.
Соревнования операторов FPV-дронов силовых структур проводятся во второй раз. Первый турнир проведен в апреле 2025 года, тогда победителями были признаны команды СГО РК, ССН «А» КНБ РК и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.