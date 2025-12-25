16:36, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Турнир по рукопашному бою на кубок председателя КНБ состоялся в Астане
В Астане во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова состоялся республиканский турнир по рукопашному бою на кубок председателя КНБ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В мероприятии приняли участие 260 спортсменов, представляющих 27 сборных команд КНБ, ГП, МВД, МЧС, СГО и областных филиалов Федерации рукопашного боя РК.
На торжественной церемонии награждения присутствовали руководители силовых ведомств.
Участники поединков продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и волю к победе.
Победители награждены медалями и ценными призами.
По результатам турнира 13 спортсменам, занявшим первые места, будут присвоены спортивные звания «Мастер спорта Республики Казахстан».