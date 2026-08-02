Турнир по PUBG в рамках «Игр Будущего-2026» завершился в Астане

Несмотря на 15 сыгранных матчей, имя чемпиона оставалось неизвестным до последней карты. Победу одержала 17 Gaming, а казахстанская DIGA Esports завершила домашний турнир на 14-й строчке итоговой таблицы.

За три игровых дня 16 сильнейших команд мира разыграли призовой фонд в размере одного миллиона долларов. По итогам соревнований 17 Gaming набрала 131 очко. Второе место заняла GAM The Expendables (120 очков), третье — Team Vitality (106). Казахстанская DIGA Esports заработала 59 очков и финишировала 14-й.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

За победу чемпионы получили 300 тысяч долларов. Серебряным призерам досталось 120 тысяч долларов, бронзовым — 100 тысяч. Казахстанская команда за свое выступление заработала 15 тысяч долларов.

После завершения турнира игроки 17 Gaming поделились впечатлениями от победы и отметили, что интерес к дисциплине продолжает расти.

— У PUBG очень хорошие перспективы. В этом году проводится все больше турниров, интерес к игре продолжает расти, и мы надеемся вновь вернуться и завоевать еще один чемпионский титул для наших болельщиков. Впечатления от Астаны тоже отличные: здесь очень жарко, но зато очень вкусная еда, — рассказывают киберспортсмены.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Игрок Team Vitality Артем Баскаков признался, что наиболее сложным для команды оказался заключительный игровой день.

— Третий день оказался тяжелым: расположение игровых зон складывалось не в нашу пользу. Но мы сделали все возможное, чтобы набирать очки и в итоге попасть в тройку сильнейших. Мы продолжали играть в своем стиле — искали возможности для сражений, действовали спокойно и много общались внутри команды, — делится он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Для казахстанской DIGA Esports турнир в Астане стал первым соревнованием такого уровня. Одним из самых ярких эпизодов для казахстанской команды стала победа в восьмом матче, которую зрители на трибунах Beeline Arena встретили бурными овациями.

По словам игрока Санжара Калиева, участие в турнире стало для команды важным опытом.

— Помимо нас, сюда приехали еще 15 лучших команд мира, поэтому играть было очень тяжело. Но я считаю, что мы показали неплохой результат, и для нас было большой честью участвовать в таком турнире. Мы слышали и видели поддержку болельщиков, и от этого действительно было тепло на душе, — рассказывает казахстанский игрок.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Он также отметил, что команда сумела адаптироваться к уровню соперников по ходу турнира.

— Первый день стал для нас адаптационным, во второй играть было уже легче, а третий, я считаю, прошел неплохо. В нашей команде есть игроки, которые раньше не участвовали даже в крупных европейских соревнованиях, а здесь против нас выступали чемпионы мира. Поэтому 14-е место среди команд такого уровня — не такой плохой результат, — говорит киберспортсмен.

Напомним, «Игры Будущего-2026» проходят в Астане с 29 июля по 9 августа. В программу входят восемь дисциплин с общим призовым фондом 4,65 млн долларов.