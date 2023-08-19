Турнир по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 18 августа в спорткомплексе «Жастар» в Караганде прошло открытие Х межведомственной спартакиады ОО ФСО «Динамо» и Х спартакиады МВД Республики Казахстан по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов, специальных и силовых структур страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Мероприятие началось с минуты молчания в честь погибших накануне шахтеров шахты «Казахстанской».

«От имени всех сотрудников полиции и от себя лично выражаю искренние слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших шахтеров. Это невосполнимая утрата и безграничное горе. Мы с болью в сердце приносим искренние соболезнования. Эти люди являлись людьми труда, их неоценимый труд останется навсегда в наших сердцах. В память погибших объявляю минуту молчания», – сказал начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

В соревнованиях принимают участие 334 спортсмена из 33 команд. Удачи и легких побед в спартакиаде пожелал и известный спортсмен Караганды Серик Елеуов. Поддержать спортсменов пришли Эльмира Сыздыкова и Максим Раков. Соревнования продлятся два дня.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.