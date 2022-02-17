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Турнир по мини-футболу среди молодежи прошел в Алматинской области

17 Февраля 2022 22:15
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Турнир по мини-футболу среди молодежи прошел в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в честь 90-летия Алматинской области прошел турнир по мини-футболу «JJ CUP» среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В центре обслуживания молодежи отметили, что главной целью мероприятия была реализация государственной молодежной политики, популяризация массового спорта, формирование здорового образа жизни и пропаганда регулярного участия молодежи в занятиях спортом.

Турнир состоялся с участием девяти студенческих коллективов. По его итогам первое место выиграла команда «Дукс», второе - «Прайм», а третье место заняла «Болашақ».

Стоит отметить, что молодежь в Алматинской области активно участвует в общественных мероприятиях. Ранее молодежным ресурсным центром области были организованы интеллектуальная игра «АйтSay» и несколько акции.


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#Алматинская область   #Спорт   #Молодежь  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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