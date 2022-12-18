Турнир по легкой атлетике на призы Амина Туякова стартовал в Астане

18 Декабря 2022, 11:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовал первый международный турнир по легкой атлетике на призы Амина Туякова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BasSport.kz.

В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из Таджикистана, Гонконга, Кыргызстана и Казахстана.

«В столице проходит международный турнир по легкой атлетике в честь заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного деятеля страны Туякова Амина Елемесовича. Я надеюсь, что соревнования, в которых участвуют спортсмены из пяти стран ближнего и дальнего зарубежья, станут традиционными. Вклад Амина Туякова в отечественную легкую атлетику огромен. Мы должны уважать таких граждан и соответствующе оценивать их достижения и труд. Подрастающее поколение, юные спортсмены должны продолжить традиции предыдущего поколения яркими победами», - отметил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики РК Асхат Сейсембек, выступая на церемонии открытия соревнований.

В программу состязаний вошли:

- Бег – 60м, с препятствиями 60м, 400м, 800м, 3000м;

- Толкание ядра;

- Прыжки в длину;

- Прыжки в высоту.

Также в программу соревнований включены бег на 60 м среди детей до 14 лет и смешанная эстафета 4х200м (2О + 2о).

Победители и призеры соревнований получат денежное вознаграждение. В торжественном открытии соревнований принял участие и сам Амин Туяков.

«Хорошо, что в таком манеже, построенном для легкой атлетики, проводится много международных соревнований. В этом году соревнования в мою честь организуются впервые, я, конечно, очень рад. В состязаниях принимают участие спортсмены из разных стран, что, безусловно, поможет в подготовке наших спортсменов к другим соревнованиям. Казахстанские легкоатлеты будут закаляться, выступая на таких соревнованиях и набираться опыта», - сказал призер чемпионата Европы по легкой атлетике Амин Туяков.

Амин Туяков является заслуженным мастером спорта СССР по легкой атлетике, заслуженным деятелем Казахстана, почетным гражданином Мангистауской области, победителем и призером чемпионата СССР, рекордсменом СССР, обладателем Кубка Европы, призером чемпионата Европы.

Фото: bassport.kz