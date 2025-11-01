Турнир по қазақша күрес среди сотрудников Управления делами Президента РК прошел в Астане
Во Дворце единоборств Jekpe-Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялся традиционный турнир по қазақша күрес среди сотрудников Управления делами Президента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Мероприятие направлено на популяризацию национального вида спорта, укрепление интереса молодежи к физической культуре и пропаганду здорового образа жизни. Турнир также способствует развитию корпоративного духа и обмену спортивным опытом между подразделениями системы УДП.
В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из различных ведомств и организаций, подведомственных Управлению делами Президента.
По итогам турнира в весовой категории до 82 кг:
1 место занял Нурболат Кулманов (Телерадиокомплекс Президента РК),
2 место — Ернұр Тұрсын (УМТО),
3 место — Медет Маханбет (БМЦ).
В категории свыше 82 кг:
1 место — Есен Түгелбай (ДАЗ АП),
2 место — Жансерік Қыдырбай (ДГР),
3 место — Аман Түгелбай (ДАЗ АП).
— Для меня этот турнир — не просто соревнование, а возможность показать, что сила воли и уважение к традициям идут рядом. Қазақша күрес объединяет нас и напоминает, что настоящая победа — это преодоление себя, — сказал победитель в весовой категории до 82 кг Нурболат Кулманов.
Специальный приз за лучший бросок получил Қайырбек Омар (Телерадиокомплекс Президента РК), а в номинации «Самый возрастной участник» отмечен Естай Ташев (Бурабай даму).
Организаторами турнира выступили ГУ «УМТО» и РГП «Телерадиокомплекс Президента РК» при поддержке Федерации қазақ күресі.
Торжественное открытие сопровождалось выступлениями творческих коллективов, а финальные схватки прошли под звуки традиционных казахских мелодий.
Турнир завершился общей фотосессией участников, судей и организаторов.
Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform рассказал, что қазақ күресі становится визитной карточкой Казахстана на международной арене.