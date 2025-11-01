Турнир по қазақша күрес среди сотрудников Управления делами Президента РК прошел в Астане

Мероприятие направлено на популяризацию национального вида спорта, укрепление интереса молодежи к физической культуре и пропаганду здорового образа жизни. Турнир также способствует развитию корпоративного духа и обмену спортивным опытом между подразделениями системы УДП.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из различных ведомств и организаций, подведомственных Управлению делами Президента.

По итогам турнира в весовой категории до 82 кг:

1 место занял Нурболат Кулманов (Телерадиокомплекс Президента РК),

2 место — Ернұр Тұрсын (УМТО),

3 место — Медет Маханбет (БМЦ).

В категории свыше 82 кг:

1 место — Есен Түгелбай (ДАЗ АП),

2 место — Жансерік Қыдырбай (ДГР),

3 место — Аман Түгелбай (ДАЗ АП).

— Для меня этот турнир — не просто соревнование, а возможность показать, что сила воли и уважение к традициям идут рядом. Қазақша күрес объединяет нас и напоминает, что настоящая победа — это преодоление себя, — сказал победитель в весовой категории до 82 кг Нурболат Кулманов.

Специальный приз за лучший бросок получил Қайырбек Омар (Телерадиокомплекс Президента РК), а в номинации «Самый возрастной участник» отмечен Естай Ташев (Бурабай даму).

Организаторами турнира выступили ГУ «УМТО» и РГП «Телерадиокомплекс Президента РК» при поддержке Федерации қазақ күресі.

Торжественное открытие сопровождалось выступлениями творческих коллективов, а финальные схватки прошли под звуки традиционных казахских мелодий.

Турнир завершился общей фотосессией участников, судей и организаторов.

Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform рассказал, что қазақ күресі становится визитной карточкой Казахстана на международной арене.