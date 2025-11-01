РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:07, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Турнир по қазақша күрес среди сотрудников Управления делами Президента РК прошел в Астане

    Во Дворце единоборств Jekpe-Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялся традиционный турнир по қазақша күрес среди сотрудников Управления делами Президента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Мероприятие направлено на популяризацию национального вида спорта, укрепление интереса молодежи к физической культуре и пропаганду здорового образа жизни. Турнир также способствует развитию корпоративного духа и обмену спортивным опытом между подразделениями системы УДП.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    казакша курес
    Фото: Kazinform

    В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из различных ведомств и организаций, подведомственных Управлению делами Президента.

    По итогам турнира в весовой категории до 82 кг:

    1 место занял Нурболат Кулманов (Телерадиокомплекс Президента РК),

    2 место — Ернұр Тұрсын (УМТО),

    3 место — Медет Маханбет (БМЦ).

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В категории свыше 82 кг:

    1 место — Есен Түгелбай (ДАЗ АП),

    2 место — Жансерік Қыдырбай (ДГР),

    3 место — Аман Түгелбай (ДАЗ АП).

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Для меня этот турнир — не просто соревнование, а возможность показать, что сила воли и уважение к традициям идут рядом. Қазақша күрес объединяет нас и напоминает, что настоящая победа — это преодоление себя, — сказал победитель в весовой категории до 82 кг Нурболат Кулманов.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Специальный приз за лучший бросок получил Қайырбек Омар (Телерадиокомплекс Президента РК), а в номинации «Самый возрастной участник» отмечен Естай Ташев (Бурабай даму).

    Организаторами турнира выступили ГУ «УМТО» и РГП «Телерадиокомплекс Президента РК» при поддержке Федерации қазақ күресі.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Торжественное открытие сопровождалось выступлениями творческих коллективов, а финальные схватки прошли под звуки традиционных казахских мелодий.

    Турнир завершился общей фотосессией участников, судей и организаторов.

    Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform рассказал, что қазақ күресі становится визитной карточкой Казахстана на международной арене.

    казакша курес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

     

    Теги:
    Спорт ТРК Президента УДП Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают