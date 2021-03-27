Турнир по қазақ күресі прошел в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости страны в Келесском районе прошел республиканский турнир по қазақ күресі среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Цель соревнований - воспитание у подростков и молодежи чувства патриотизма и приобщение к здоровой жизни посредством физической культуры и спорта. Мероприятие проведено с соблюдением требований карантина.

В состязании под руководством депутата районного маслихата Мухтара Абдималика приняли участие около 100 борцов из других областей республики. В турнире, проводимом с целью развития национального спорта, приняли участие спортсмены разных возрастов. Призерам и победителям конкурса были вручены специально выпущенные медали и денежные премии.