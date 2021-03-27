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    23:00, 26 Март 2021 | GMT +6

    Турнир по қазақ күресі прошел в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости страны в Келесском районе прошел республиканский турнир по қазақ күресі среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Цель соревнований - воспитание у подростков и молодежи чувства патриотизма и приобщение к здоровой жизни посредством физической культуры и спорта. Мероприятие проведено с соблюдением требований карантина.

    В состязании под руководством депутата районного маслихата Мухтара Абдималика приняли участие около 100 борцов из других областей республики. В турнире, проводимом с целью развития национального спорта, приняли участие спортсмены разных возрастов. Призерам и победителям конкурса были вручены специально выпущенные медали и денежные премии.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область 30 лет Независимости
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