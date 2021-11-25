Турнир по қазақ күресі, посвященный 150-летию Кажымукана Мунайтпасулы, проходит в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Туркестане стартовал традиционный международный турнир по қазақ күресі, посвященный 150-летнему юбилею известного борца Кажымукана Мунайтпасулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Перед открытием турнира состоялась выездная выставка «Күш атасы – Қажымұқан», организованная областным музеем спорта имени Кажымукана Мунайтпасулы и презентация книги «Жаһандық күш атасы», посвященной борцу. А во время торжественного открытия соревнований был показан телефильм о Кажымукане.
В этом году вместе с казахстанскими спортсменами в борьбе за главный приз участвуют более 200 борцов из Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызской Республики.
Победителю вручается главный приз – автомобиль. На турнир специально приехал внук Кажымукана Мунайтпасулы, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана Шаттык Кажымукан.
Турнир завершится 26 ноября.
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