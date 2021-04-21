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    14:00, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Турнир по футболу устроил в карантин житель Туркестанской области

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    МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские остановили турнир по футболу, организованный местным жителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Во время очередных рейдовых отработок сотрудники полиции Мактааральского РОП выявили факт проведения турнира по футболу возле села Ынталы, организованного местным жителем, в котором приняли участие около 50 человек.

    В отношении организатора спортивного состязания, грубо нарушившего требования постановления главного государственного санитарного врача Туркестанской области, стражи порядка собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Мактааральского района для принятия законного решения.

    В целом, в Мактааральском районе полицейскими на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и разъяснительную работу с населением о важности соблюдения требований карантина.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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