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    22:15, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Турнир по боксу памяти Абдисалана Нурмаханова стартовал в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане стартовал международный турнир по боксу среди взрослых, посвященный 30-летию Независимости Казахстана и памяти прославленного боксера, заслуженного мастера спорта СССР Абдисалана Нурмаханова. В этом году в турнире принимают участие лучшие спортсмены из всех областей страны, Китая, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На международный турнир из Алматы приехала супруга прославленного тренера Кулпаш Шаймерденова. Международные соревнования на высоком уровне были организованы акиматом Туркестанской области и областным управлением физической культуры и спорта, а также коллективом олимпийской спортивной школы №5.


    На торжественной церемонии открытия соревнований выступил руководитель Управления физической культуры и спорта Туркестанской области Канат Жолдыкараев, который пожелал мастерам кожаных перчаток удачи. В турнире также принял участие гордость страны, серебряный призер Сиднейской олимпиады по боксу Мухтархан Дильдабеков.

    Победители турнира станут известны 19 апреля.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область
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