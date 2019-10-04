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Турнир по бильярду среди СМИ памяти Шерхана Муртазы прошел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошёл турнир по бильярду среди представителей средств массовой информации, посвящённый памяти Народного писателя Казахстана Шерхана Муртазы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Турнир был организован газетой «Egemen Qazaqstan» совместно с акиматом Алматы. В нем приняли участие журналисты из разных регионов.
На церемонии открытия с поздравительной речью выступили аким города Бакытжан Сагинтаев, председатель правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали, известный журналист Сарбас Актаев и председатель правления Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет.
Соревнование проходило в двух возрастных категориях. В категории до 55 лет победителем стал выпускающий редактор новостного отдела телеканала «Алматы» Умбетали Меймеш. Второе место занял сотрудник ТК «Jambyl» Серик Тажибаев, третье - главный редактор газеты Жуалынского района Жамбылской области «Жаңа өмір» Берик Жумабайулы.
Среди ветеранов главный приз выиграл видный представитель казахского телевидения Нуртилеу Имангалиулы. Уступил ему в финале профессор Аязби Бейсенкул. На третьем месте оказался секретарь управления Союза писателей Галым Калибекулы.
Победители данного турнира помимо кубков получили денежные призы: за первое место 150 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье - 50 тыс. тенге.Фото: egemen.kz
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