Турнир «Мемориал Дениса Тена» стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня впервые в Алматы стартовал международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» с участием спортсменов из 18 стран мира, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир, посвященный памяти призера Олимпийских игр, всемирно известного казахстанского фигуриста Дениса Тена проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в многофункциональном комплексе Halyk Arena.

«Эта была идея Дениса в плане развития фигурного катания и я надеюсь, что турнир будет большим толчком для развития фигурного катания в нашей стране», - сказала мама Дениса Оксана Тен на пресс-конференции.

Кроме того, она отметила, что планируется проводить турнир ежегодно.

«Конечно, хотелось бы, чтобы турнир был ежегодным. В этом году на турнир приехали спортсмены очень высокого уровня. Здесь очень серьёзный состав. Если мы знаем только Медведеву и других олимпийских чемпионов, это не значит, что других спортсменов нет. К примеру, Евгения Медведева очень хотела приехать сюда. Дело в том, что спортсмены готовят свой график за год вперёд. Мы вышли на доску объявления только в июне, на тот момент многие спортсмены уже запланировали свои турниры», - сказала Оксана.

На пресс-конференции была и тренер Дениса Елена Водорезова. В 2003 году она заметила Дениса на одном из турниров и пригласила в Москву, где он занимался в ее группе семь лет.

«Рассмотреть Дениса была несложно. У него это было видно. Мы столько прошли здесь с его мамой. Я помню, как мы все начинали. Потихонечку пробивали стены. Хотели показать, что есть у нас Денис, а он хотел показать, что у страны есть свой сын, который хочет развивать этот вид спорта. О Казахстане узнал весь мир. Узнал, что там есть фигуристы. Благодарю тех людей, которые помогли воплотить его идею», - сказала тренер.

Президент Федерации конькобежного спорта РК Болат Жамишев добавил, что по фигурному катанию такого крупного турнира ранее в стране не было.

«Этот турнир особенный. Это не только как наследие Дениса, это крупнейший турнир среди юниоров. Я надеюсь, что поведением данного соревнования мы все-таки откроем новую страницу в развитии фигурного катания в Казахстане», - добавил он.

По словам руководителя управления спорта города Рустема Байсеитова, подготовка к турниру проходила с прошлого года.

«Особое внимание уделяем на развитие детского фигурного катания. Мы обсуждали саму концепцию проведения турнира, единогласно приняли решение, что обязательно турнир должен быть среди юниоров. Подрастающее поколение спортсменов должно на домашней арене показать себя и в первую очередь получать спортивное мастерство. В Алматы особое внимание уделяется детскому фигурному катанию. Мы ждём успешного выступления наших спортсменов», - сказал Рустем Байсеитов.

Участники выступят в двух возрастных категориях – взрослой и юниорской, и в четырех видах - мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Стоит отметить, что среди участников имеются воспитанники таких именитых тренеров как Алексей Мишин, Этери Тутберидзе, Елена Водорезова, которые выигрывали различные мировые Гран-при. В числе почетных гостей близкие друзья фигуриста - русско-японская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов.

«Мы знаем Дениса давно. Выступали вместе в соревнованиях высочайшего уровня. Но больше общались, когда выступали на шоу. Там уже другая атмосфера. Всегда выходили смотреть на его катание. Как он чувствовал музыку - это просто прекрасно. Мы будем выступать на открытии и закрытии. Я рад, что турнир уже состоялся и надеюсь, что он будет ещё развиваться», - добавил Александр Смирнов.

Победители соревнований в женском и мужском одиночном катании получат по $5 тысяч, серебряные призеры - $3,5 тысячи, бронзовые - $2 тысячи. В парном катании и танцах на льду за «золото» получат $7 тысяч, за второе и третье места - $5 тысяч и $3 тысячи соответственно.

Организатором турнира является общественный фонд «Фонд Дениса Тена», созданный по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста для сохранения и развития его личных проектов.

С программой турнира можно ознакомиться здесь.

Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в мужском одиночном катании Денис Тен погиб в возрасте 25 лет от рук грабителей, воровавших зеркала с его автомобиля 19 июля 2018 года в Алматы.



