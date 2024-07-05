Туркменистан и Иран подписали соглашение о поставках газа в Ирак

Туркменистан и Иран в среду подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров туркменского газа в год, который Иран затем будет поставлять в Ирак по схеме SWAP, передает корреспондент агентства Kazinform.

О сделке объявило министерство иностранных дел Туркменистана, однако денежная стоимость контракта не разглашается. Это соглашение стало результатом многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и Ираном в газовой отрасли.

В заявлении министерства сообщается, что иранские компании построят новый 125-километровый трубопровод в Иран для расширения возможностей поставок из Туркменистана.

В дополнение к существующим мощностям Ашхабад планирует увеличить поставки газа в Иран до 40 миллиардов кубометров в год. Так, планируется увеличить объемы газа, поставляемого в Иран по направлениям Довлетабад – Серахс – Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк.

1-3 июля 2024 года в Ашхабаде состоялись переговоры туркменской и иранской сторон, в ходе которых был обсужден широкий комплекс вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества между Туркменистаном и Ираном в газовой отрасли.

Контракт был подписан в среду в Туркменистане после обширных переговоров. Свои подписи под соглашением поставили посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбахани и председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев.

На основе механизма своповых поставок (SWAP) Иран, расположенный между Туркменистаном и Ираком, будет поставлять до 10 млрд куб. м природного газа в Багдад в обмен на получение таких же объемов от Ашхабада.

Ирак в прошлом году столкнулся с перебоями в поставках иранского газа, на долю которого приходилось около 40% его импорта.

Туркменистан в значительной степени зависит от экспорта своих огромных запасов природного газа. Китай является основным потребителем газа в стране, а Туркменистан также работает над трубопроводом для поставок газа в Афганистан, Пакистан и Индию.