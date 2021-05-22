Turkish Airlines начала полеты по маршруту Туркестан – Стамбул

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня турецкой авиакомпанией «Turkish Airlines» запущен новый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана города Туркестана в Стамбул.

Авиакомпания «Turkish Airlines» приурочила открытие рейса к 30-летнию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

«Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа Б-737 с частотой 1 рейс в неделю (суббота) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации. Стоимость билетов начинается от 119 500 тенге. С момента запуска первого регулярного рейса (1 декабря 2020 года) из аэропорта г. Туркестан было выполнено более 160 рейсов и перевезено порядка 47 тыс. пассажиров, средняя коммерческая загрузка рейсов составила 83 %. Комитетом гражданской авиации и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проводится планомерная работа по развитию туризма», - сообщила пресс-служба комитета.

По информации ведомства, на сегодняшний день из аэропорта Туркестана выполняются рейсы в Нур-Султан, Алматы, Атырау и Стамбул. Со 2-го полугодия т.г. духовный центр тюркского мира Туркестан планируется соединить с 10 областными центрами (Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск) с частотой порядка 50 рейсов в неделю.

Аэропорт Туркестана включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и будет способствовать привлечению потока зарубежных туристов.

Также с 31 мая т.г. авиакомпанией «Fly Arystan» планируется запуск новых рейсов из Туркестана в Бишкек (Кыргызстан). Вместе с тем, прорабатывается открытие рейса в Ташкент (Узбекистан).

Как отметили в КГА РК, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.