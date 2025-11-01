РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:30, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    TurkiCUP 2025: молодежь из стран тюркского мира выступила на одной сцене

    В Алматы в рамках статуса Молодежной столицы тюркского мира прошла праздничная игра Жайдарман, которая собрала талантливую молодежь из тюркоязычных стран, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу акимата города.

    TurkiCUP 2025
    Фото: акимат Алматы

    Мероприятие прошло во Дворце Республики при поддержке управления молодежной политики города Алматы.

    Команды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции подарили зрителям атмосферу творчества, юмора, дружбы и культурного единства. Каждая команда продемонстрировала национальный стиль, актерское мастерство и оригинальный юмор.

    TurkiCUP 2025
    Фото: акимат Алматы

    - Присвоение Алматы статуса «Молодежная столица тюркского мира» – большая ответственность для нас. Этот статус повысит роль Алматы в международном молодежном пространстве и откроет дорогу новым проектам. Алматы — открытый город возможностей. Мы будем и дальше развивать культурные и образовательные программы, спортивные и волонтерские инициативы, которые объединяют молодежь. То, что сегодня молодые люди из братских государств выступают на одной сцене, – это символ единства, доверия и общих ценностей, – отметил руководитель управления молодежной политики города Азиз Кажденбек.

    По итогам соревнований полюбившаяся зрителям команда «Рудный» заняла 1-е место. Кыргызские команды «Торнадо» и «Лидер» заняли 2-е место, а сборная Турции – 3-е место.

    Отметим, что проект TurkiCUP стал уникальной инициативой, укрепившей культурные связи тюркского мира и продемонстрировавшей общность духа и братства через игру Жайдарман.

    Теги:
    Организация тюркских государств Тюркский мир Алматы Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
