TurkiCUP 2025: молодежь из стран тюркского мира выступила на одной сцене

Мероприятие прошло во Дворце Республики при поддержке управления молодежной политики города Алматы.

Команды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции подарили зрителям атмосферу творчества, юмора, дружбы и культурного единства. Каждая команда продемонстрировала национальный стиль, актерское мастерство и оригинальный юмор.

- Присвоение Алматы статуса «Молодежная столица тюркского мира» – большая ответственность для нас. Этот статус повысит роль Алматы в международном молодежном пространстве и откроет дорогу новым проектам. Алматы — открытый город возможностей. Мы будем и дальше развивать культурные и образовательные программы, спортивные и волонтерские инициативы, которые объединяют молодежь. То, что сегодня молодые люди из братских государств выступают на одной сцене, – это символ единства, доверия и общих ценностей, – отметил руководитель управления молодежной политики города Азиз Кажденбек.

По итогам соревнований полюбившаяся зрителям команда «Рудный» заняла 1-е место. Кыргызские команды «Торнадо» и «Лидер» заняли 2-е место, а сборная Турции – 3-е место.

Отметим, что проект TurkiCUP стал уникальной инициативой, укрепившей культурные связи тюркского мира и продемонстрировавшей общность духа и братства через игру Жайдарман.