Туркестанский спортклуб восхитил президента Всемирной федерации профессионалов по армрестлингу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивный клуб в Шардаринском районе Туркестанской области вызвал удивление у президента Всемирной федерации профессионалов по армрестлингу Игоря Мазуренко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«Я никогда не видел такого огромного спортивного клуба ни в одной стране», - заявил недавно посетивший регион президент Всемирной федерации профессионалов по армрестлингу на своем личном канале в YouTube.

Посмотрев и изучив по видеозаписи деятельность данной спортивной школы, Игорь Мазуренко решил специально отправиться в Шардаринский район, чтобы снять документальный фильм. Он подчеркнул самоотдачу и достижения молодых спортсменов, которые ежедневно тренируются в спортивном клубе. Профессионал выразил отдельную благодарность основателю, мастеру спорта, учителю Арману Романулы Карсыбаеву.

Сегодня комплекс «Shardara Arm», занимающий площадь более 5 гектаров, предоставляет бесплатный доступ более чем 1200 студентам к различным видам спорта. Здесь созданы все условия для различных спортивных занятий.

Стоит отметить, что «Shardara Arm» был основан в 2001 году. В настоящее время 35 тренеров занимаются и обучают этому виду спорта 700 детей. Более 1800 спортсменов уже завоевали свои награды на разных уровнях. В том числе, 48 - чемпионы мира, 39 - призеры чемпионата мира, 26 - обладатели кубка мира, 144 - чемпионы Азии и 154 спортсмена - призеры чемпионата Азии.

Спортивный клуб активно поддерживается и государством. В частности, финансовую поддержку на расходы за проезд, участие, проезд, проживание спортсменов на соревнованиях и турнирах оказывают Туркестанское областное управление физической культуры и спорта и районный отдел спорта.