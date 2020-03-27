Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Туркестанский предприниматель выделил 10 млн тенге на борьбу с коронавирусом

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Марта 2020, 11:15
Туркестанский предприниматель выделил 10 млн тенге на борьбу с коронавирусом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматель​, директор ТОО​ «Қайып ата» Сырым Ертаев поддержал обращение Елбасы и в рамках акции​ «Біз біргеміз!»​ из личных средств перечислил в специальный фонд​ ​ 10 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии Nur Otan.

Член партии​ «Nur Otan», настоящий патриот своей страны Сырым Ертаев до этого построил дома нескольким семьям, оказывал благотворительную помощь нуждающимся.​

«Сегодня, когда весь Казахстан борется с эпидемией коронавируса, я посчитал долгом помочь своей стране. В обращении народу Казахстана Елбасы выступил с важной инициативой. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: «Если каждый из нас с максимальной ответственностью будет выполнять свою работу, мы сможем быстрее преодолеть это испытание». Поэтому каждый гражданин должно строго соблюдать правила чрезвычайного положения, выполнять требования представителей власти и врачей. Вместе мы сможем все преодолеть», – отметил ​ Сырым Ертаев.


Бизнес   Туркестанская область   Нур Отан   Бірге - реализуем вместе   Первый Президент - Елбасы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны