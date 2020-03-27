Туркестанский предприниматель выделил 10 млн тенге на борьбу с коронавирусом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматель, директор ТОО «Қайып ата» Сырым Ертаев поддержал обращение Елбасы и в рамках акции «Біз біргеміз!» из личных средств перечислил в специальный фонд 10 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии Nur Otan.
Член партии «Nur Otan», настоящий патриот своей страны Сырым Ертаев до этого построил дома нескольким семьям, оказывал благотворительную помощь нуждающимся.
«Сегодня, когда весь Казахстан борется с эпидемией коронавируса, я посчитал долгом помочь своей стране. В обращении народу Казахстана Елбасы выступил с важной инициативой. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: «Если каждый из нас с максимальной ответственностью будет выполнять свою работу, мы сможем быстрее преодолеть это испытание». Поэтому каждый гражданин должно строго соблюдать правила чрезвычайного положения, выполнять требования представителей власти и врачей. Вместе мы сможем все преодолеть», – отметил Сырым Ертаев.