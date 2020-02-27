Туркестанский департамент госдоходов перевыполнил план госбюджета в 2019 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по Туркестанской области по итогам работы в прошлом году выполнил план госбюджета на 101,2%, фактически поступило в бюджет 194 млрд 593 млн тенге. Департамент по итогам работы за 2019 год занял 2 место по республике. Об этом сообщил руководитель департамента Дулат Нурмолдин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Кроме того, в республиканский бюджет фактически поступило 130 млрд. 442 млн. исполнение плана составило 107%. Темп роста поступлений по сравнению с 2018 годом увеличился на 39%. В 2019 году внешнеторговый оборот Туркестанской области составил 580,7 млн долларов США. По сравнению с прошлым годом объем инвестиций составил 2,7 млн. долларов США. Большая часть роста товарооборота - фрукты и строительные материалы.

«Область граничит с Республикой Узбекистан. В целях увеличения торгового оборота между двумя странами и создания благоприятных условий для физических лиц, пересекающих границу, проводится модернизация таможенных постов «Казыгурт», «Капланбек», «Б. Конысбаев», «Атамекен», - сказал Дулат Нурмолдин.

Кроме того, для повышения качества оказания государственных услуг в 16 управлениях государственных доходов области размещены 18 центров приема, обработки и передачи информации. Департамент оказывает 44 вида услуг: налоговой службы - 27, таможенной службы – 17.

Стоит отметить, что по времени прохождения пределов индикатор в 2019 году составил 57 минут. Среднее время доведено до 35 минут.

«В отношении незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу на таможенном посту «Казыгурт» выявлено 16 правонарушений, на таможенном посту «Жибек Жолы» - 11, на таможенном посту «Капланбек» - 4, на таможенном посту «Атамекен» - 1 факт. Наряду с этим, на таможенном посту «Жибек Жолы» установлен факт скрытого провоза героина общим весом 12 кг и смолы каннабиса общим весом 3,522 кг. Кроме того, на таможенном посту «Атамекен» зафиксирован факт провоза наркотических средств в виде «героина» общим весом 2 кг вне таможенного контроля и направлен в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Также были выявлены незаконные транспортные перевозки по фактам изготовления, реализации или использования поддельных документов», - сказал глава департамента.