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    15:08, 10 Март 2021 | GMT +6

    Туркестанских педагогов и полицейских вакцинируют от COVID-19

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 10 тысяч доз вакцины «Спутник V» завезли в Туркестанскую область, чтобы сделать прививки учителям и стражам правопорядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Прививочная кампания от коронавируса в стране стартовала 1 февраля. В Туркестанской области уже привито 5636 человек, в том числе 435 педагогов и 163 полицейских.

    Ожидается, что в середине марта в область завезут ещё 8600 тысяч доз вакцины для людей в возрасте от 18 до 60 лет. В первую очередь прививку смогут поставить медики, педагоги и сотрудники полиции.

    Напомним, в регионе вакцинация против КВИ продлится до конца 2021 года с охватом до 45-50% населения. За последние сутки зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост составил 0.06%. Всего зарегистрировано 4334 случая КВИ, из которых без симптомов протекали 2785. В инфекционных больницах всего 610 мест, 536 из них свободно.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область
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