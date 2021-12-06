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Туркестанские врачи обучаются в США
6 Декабря 2021 20:44
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники Туркестанской области повышают квалификацию в городе Харвест, США. Накопленный опыт обучения позволИт повысить качество медицины в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
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Врачи прошли обучение по программам BLS, ACLS, PALS на тему подготовки инструкторов скорой медицинской помощи. В Туркестанской области для взрослых и детей совершенствуется мастерство по оказанию первой помощи.
Специальная группа, выехавшая в Соединенные Штаты, укомплектована 11 медицинскими работниками из городов Туркестан, Кентау и Ордабасинского, Жетысайского районов.
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