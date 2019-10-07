Туркестанские врачи начали практиковать новый метод лечения грыжи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В областной клинической больнице впервые была применена операция по лечению грыжи методом лапароскопической технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здоровья по Туркестанской области.

В области ранее такие хирургические процедуры не проводились. Двухдневный мастер-класс для местных врачей проводит заведующий операционным отделением Акмолинской областной клинической больницы Хасенов Руслан Ерсаинович.





В настоящее время для устранения грыж активно применяются лапароскопические технологии. В современных стационарах практически все паховые грыжи, и тем более рецидивные, устраняются методом лапароскопической герниопластики. Все лапароскопические вмешательства осуществляются только под общей анестезией. Выписка из стационара может производиться на 1-2 сутки после операции. Ограничения физической нагрузки необходимы в течение 1,5 месяца. Осложнения крайне редки, при соблюдении пациентом рекомендаций рецидивы практически невозможны.







