Туркестанские врачи чудом спасли мать с младенцем

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина на 28 неделе беременности в крайне тяжелом состоянии была доставлена скорой помощью в ОПЦ №3 г. Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По словам врачей, из-за судорог у женщины сформировалась легочная аспирация, которая переросла в аспирационную пневмонию. Как выяснилось, тяжёлая форма тромбоцитопении была выявлена у 21-летней жительницы города ещё во время регистрации на учёт. На консилиуме врачи женщину предупредили о возможных последствиях.

Она неоднократно получала лечение. Как отметили врачи, иммунная тромбоцитопения во время беременности является формой аутоиммунного заболевания, которое затрудняет беременность и роды.

Но врачи, несмотря на такое тяжелое состояние пациента и период вынашивания плода, сумели спасти мать и младенца.

«При УЗИ-исследовании сразу было видно, что состояние тяжелое. Нужно было спасать сразу две жизни. Для этого, прежде всего, необходимо было принять незамедлительное решение. В целях сохранения жизни матери, по жизненным показаниям была проведена операция. Предварительно было получено согласие от супруга на операцию. Учитывая, что у пациента высок риск повторного кровотечения, ему сделали специальные швы. Это специальные швы, которые используются в рисках повторных операций, то есть так называемая «восьмерка» в медицине. Таким образом, этот тип шва используется специально, чтобы избежать повторной операции при возникновении инцидента, когда требуется повторная операция. Эти швы имеют специальные показания, т. е. поскольку у пациента тромбоцитопения, то шов держится до 10-11 дней. Хочу отметить, что будущая мама, планирующая родить ребенка или женщина, у которой наступила очередная беременность, должна серьезно относиться к своему здоровью. Хочу сказать каждому родителю, который воспитывает дочку, что вы растите будущую маму и поэтому вы должны проявлять к ней особую заботу», - сказал главный врач ОПЦ №3 города Туркестана Нуржан Махмутов.

На данный момент молодая мама и ребенок находятся под пристальным наблюдением врачей. По словам врачей, вес ребенка должен прийти в соответствующую норму. А матери нужна моральная поддержка, уход и полноценное питание.