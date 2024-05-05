Эксклюзивные виды голландских тюльпанов выращивают туркестанские ученые

Туркестанская область становится регионом республики, в котором первыми расцветают тюльпаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ботаническом саду Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави выращивают около 40 видов тюльпанов. В рамках инициативы ученых стоит задача всестороннего изучения степных цветов, их сохранения.

Теплица при учебном заведении построена в рамках проекта «Создание коллекции исходного материала, разработка и внедрение инновационной технологии размножения и выращивания эксклюзивных видов и сортов тюльпана в Казахстане». Главная цель проекта – внедрение в производство перспективных видов и сортов тюльпана, способных к акклиматизации, создание коллекции исходного материала для селекции, развитие цветоводческой отрасли в Казахстане с разработкой эффективных методов быстрого размножения.

В настоящее время ученые кафедры биологии ведут исследования по созданию коллекции дикорастущих видов и культурных сортов тюльпана. Как сообщила руководитель проекта Нурдана Салыбекова, для формирования казахского бренда тюльпана необходимо проведение еще многих научных исследований.

Фото: МКТУ им.Х.А.Ясави

- Сейчас весь мир признал Казахстан исторической родиной тюльпана, но есть опасность исчезновения многих его популяций в связи с негативным антропогенным воздействием. Процесс природного воспроизводства тюльпанов очень длительный. Потому что для получения цветущего растения из семян нужно от 3-4 до 7 лет. Мы планируем специально размножать виды и сорта, приспособленные к местному климату и пользующиеся спросом. Это очень трудная работа. Мы ведем ее уже три года. Поэтому для выведения казахстанских сортов тюльпана создание коллекции исходного материала является актуальной задачей современной биологической науки, – говорит руководитель проекта.

Фото: МКТУ им.Х.А.Ясави

В ботаническом саду в текущем году посеяно 9 000 тюльпанов 15 сортов. В прошлом году были посажены 600 луковиц. Среди них есть эксклюзивные виды, такие как «Tulipa Curry», «Tulipa Royal Virgin», «Tulipa Sweet Rosy», «Tulipa Novi Sun». Кроме того, в коллекции дикорастущих тюльпанов есть «Ложнодвуцветковый тюльпан», «Туркестанский тюльпан», «Тюльпан Бузе», «Прямостебельный тюльпан», «Четырехлистный тюльпан», «Тюльпан Леммерса», «Тюльпан Бема», «Тюльпан Зинаиды».

Наряду с этим, в базе ботанического сада имеются сорта «Казахстан», «Астана». Их подарили Казахстану селекционеры из Нидерландов.

Фото: МКТУ им.Х.А.Ясави

- Проект был организован в 2019 году, при поддержке руководства университета, доктором сельскохозяйственных наук профессором А. Апушевым и кандидатом биологических наук, доцентом Б.Юсуповым. Теплица, в которой сначала выращивалось 3 тысячи тюльпанов, сейчас расширена. В ней цветут 9 тысяч эксклюзивных голландских тюльпанов. Ведутся научные исследования по инновационным технологиям размножения тюльпанов. Вместе с тем, в Каратауском лесничестве и Или-Алатауском национальном природном парке созданы и работают специальные исследовательские коллективы, – сказала Н.Салыбекова.

Фото: МКТУ им.Х.А.Ясави

Сегодня Туркестанская область становится регионом, где первыми начинают цвести тюльпаны. Сейчас они уже раскрывают бутоны. Ученые проводят исследования. В этой работе им помогают студенты кафедры биологии. Будущие ученые закрепляют на практике теоретические знания.