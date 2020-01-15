Туркестанские спортсмены завоевали на чемпионатах около 400 золотых медалей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Спортсмены Туркестанской области завоевали на чемпионатах РК всего 839 медалей, из них 237 – «золото», 274 – «серебро» и 292 – «бронза». Также на чемпионатах Азии 139 медалей (68- «золото», 44- «серебро» и 27 – «бронза»). А на чемпионатах мира 72 медали (31 золотую, 20 серебряных и 21бронзовую медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанскую областную региональную службу коммуникаций.

В целом, спортсмены региона на всех чемпионатах, стали обладателями 372 золотых медалей. По итогам 2019 года, подготовлено 13 мастеров спорта международной категории, 39 мастеров спорта РК и 180 кандидатов в мастера. От Туркестанской области в Олимпийских играх для участия в лицензированных соревнованиях отправляют 17 спортсменов.

В Туркестанской области функционирует 67 спортивных организаций и учреждений в государственной собственности. В этом году зарегистрировано 4413 спортивных объектов, это показатель в сравнении с 2018 годом, больше на 149 спортструктур.





В целях поддержки и развития массового спорта, в прошлом году в регионе прошло 4776 мероприятий, в которых приняли участие более 609 человек.





По итогам года в области число стабильно занимающихся физической культурой и спортом достигло 618 361 человека. А охват разновозрастной категории составляет 30,7 процента по всему региону. Согласно приказу Правительства РК «Об утверждении плана на 2024 год в социально - экономическом развитии Туркестанской области» в 2020 году будут сданы в эксплуатацию два объекта, 2021-м - шесть спортивных объектов.







