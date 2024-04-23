Туркестанские школьники оберегают артефакты времен Караханидов

В Келесском районе учащиеся общеобразовательной школы № 31 имени Шокана Уалиханова вместе с классными руководителями провели уборку территории, где были обнаружены исторические артефакты периода I-ХІІІ века, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Фото: акимат Туркестанской области

В учебном заведении обучается 860 учащихся. В субботниках на территории Келесского района наряду с местными жителями участвуют госслужащие и работники коммунальных учреждений.

- Археологические раскопки в населенном пункте Жузымдык Келесского района проводились в 1985–1986 годах. Уборка исторических мест формирует у школьников чувство патриотизма. «Таза Қазақстан» — это большой проект, который поможет содержать окружающую среду в чистоте. Формирование экологической культуры у детей — это долг педагогов. С начала акции в нашей школе были проведены работы по уборке, мы очистили двор школы, а также территорию исторических памятников в нашем селе. Каждый ученик должен дорожить историческими ценностями», — отметили участники экоакции.

Фото: Берик Монтаев/yujanka.kz

В школе имеется исторический музей, открытый еще в 1990 году, в котором хранится более 150 экспонатов, в том числе уникальная керамика времен Караханидов. В Средневековье на территории района был крупный город с развитой промышленностью и искусством.