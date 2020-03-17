Туркестанские школьники могут перейти на дистанционное обучение

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с объявлением пандемии коронавируса в сфере образования Туркестанской области принимаются все меры предосторожности. В частности, проводится подготовительная работа по переходу на дистанционное обучение учащихся, в случае продления чрезвычайной ситуации. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахымбек Жолаев, передает МИА «Казинформ».

В качестве учебного пособия для учащихся будут проводить видеоуроки, онлайн-работы и онлайн-курсы. Напомним, с 16 марта студенты колледжей и вузов уже перешли на обучение с использованием дистанционных технологий (ZOOM, bilimland, google Classroom, Platonus, MOODLE). По словам Рахымбека Жолаева, дошкольные учреждения в регионе работают в штатном режиме. Водить или не водить ребенка в детский сад – это выбор родителей.

Кроме того, исполняющая обязанности руководителя областного управления здравоохранения Салтанат Жамалова сообщила, что в инфекционных больницах развернуто 100 коек для госпитализации больных коронавирусной инфекцией.

«С целью определения диагноза, госпитализации больных с клиникой, аналогичной коронавирусной инфекции, предусмотрены провизорные стационары на 240 коек. В целом – это 340 мест. Помимо этого, все инфекционные отделения приведены в состояние готовности. Для изоляции лиц, контактировавших с больными, предусмотрены обсервационные пункты на 505 мест», - сказал С.Жамалова.

Вместе с тем, в ходе брифинга руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асия Темирбаева сообщила, что в подведомственных управлению организациях объявлен карантин.

«В 13 медико-социальных учреждениях, в том числе в центрах оказания специальных социальных услуг инвалидам и детям-инвалидам, в 1 центре адаптации оралманов зарегистрировано 5068 получателей услуг. Услуги им оказывают 1 321 сотрудник. Для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции среди подопечных во всех медико-социальных учреждениях объявлен карантинный режим», - сказала А.Темирбаева.