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Туркестанские сельчане брали кредиты на покупку у мошенника «дешевых» авто и домов

30 Сентября 2019 03:15
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Туркестанские сельчане брали кредиты на покупку у мошенника «дешевых» авто и домов

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области направили в суд уголовное дело в отношении молодого мужчины, который обманул доверчивых граждан на сумму более 20 000 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

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В июне текущего года в Тулькубасский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. Сельчанин сообщил, что два года назад житель Тулькубасского района, обещая купить ему дорогой автомобиль подешевле, обманным путем выманил у него 1 300 000 тенге и скрылся. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР отдела полиции по ст.190 УК РК «мошенничество». С подобными заявлениями в полицию обратились еще 4 жителей района.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Тулькубасского РОП задержали подозреваемого на одной из улиц с.Тулькубас. Он безработный молодой местный житель. Расследование уголовного дела полицейские проводили в течение трех месяцев.

В ходе досудебного расследования следователь полностью доказал, что подозреваемый в период с 2017-2018 г., из мошеннических соображений, обещал купить потерпевшим у собственного брата подешевле авто, земли и дом. Таким образом путем обмана ему удалось выманить у граждан накопленное, а некоторые даже взяли кредит. Молодой аферист обманул земляков на сумму более 20 000 000 тенге. В данное время подозреваемый находится под стражей.
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Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
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