Туркестанские предприниматели активно поддерживают проект «Қамқорлық»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области растет число предпринимателей, оказывающих поддержку благотворительному проекту «Қамқорлық». Посетив отдаленные районы, аким области Умирзак Шукеев лично убедился, как помогают нуждающимся семьям в рамках данной программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В Шардаринском районе глава региона посетил семью Хатиши Амансатовой, которая воспитывает семерых девочек и одного мальчика. Многодетная семья на протяжении многих лет снимает жилье в аренду. Глава семейства - инвалид, а старшие дочери учатся в колледже. По словам Хатиши, обзавестись собственным жильем - ее давняя мечта.

В свою очередь, Умирзак Шукеев поручил местным властям разобраться в ситуации и всесторонне помочь семье. Следует отметить, в районе выявлено 58 семей, нуждающихся в помощи.

Также в Келесском районе глава региона посетил семью Париды Абдуллаевой. В ближайшее время мать-одиночка, проживающая в старом сарае, при поддержке предпринимателя отметит новоселье. Дом для этой семьи построит местный предприниматель Нурлан Базарбаев. Помимо этого, Париду трудоустроят в рамках госпрограммы.

«После знакомства с этой семьей я принял решение помочь им, построив дом. Люди не должны жить в таких условиях. Уверен, в нашем обществе есть люди, которые готовы протянуть руку помощи», - сказал Н. Базарбаев.

В целом, в Келесском районе выявлено 178 семей, нуждающихся в помощи, и за каждой из них закреплен куратор. Отметим, в реализации этого благотворительного проекта принимают участие представители местных исполнительных органов, депутаты всех уровней, руководители первичных партийных организаций и индивидуальные предприниматели, волонтеры и спонсоры.

В рамках реализации региональной программы «Қамқорлық» ожидается решить вопрос обеспечения нуждающихся граждан необходимыми продуктами питания, медицинской помощью, трудоустройством, в том числе направив на переобучение граждан, не имеющих специальности, а также обеспечения их жильем за счет привлечения спонсоров.