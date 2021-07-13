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    15:09, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские задержали жителя Шымкента с синтетическими наркотиками

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области возле одного из кафе Сайрамского района заметили вызвавшего подозрение мужчину. При обыске полицейские обнаружили в кармане его брюк 6 свёртков с содержимым, прохожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Согласно заключению, изъятые наркотические вещества оказались синтетическими наркотиками, общим весом около 4 граммов. Как выяснилось, подозреваемый оказался жителем города Шымкент.


    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина арестован. Следствием Сайрамского РУП выясняются все обстоятельства произошедшего и с какой целью он хранил у себя наркотики.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о строгой ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным хранением и распространением наркотиков.




    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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