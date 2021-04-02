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    09:17, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские задержали скотокрада в России

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Байдибекского района задержали подозреваемого в серии краж домашнего скота, который находился в международном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Зимой 2020 года в дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что у него похитили скотину. Подозреваемые проникли на его хозподворье и увели крупнорогатый скот стоимостью 650 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК РК «скотокрадство».

    В том же году в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех подозреваемых в скотокрадстве и водворили под стражу. А, четвертый подельник в течение трех месяцев скрывался на территории Российской Федерации. В 2021 году оперативники Байдибекского РОП в результате совместной операции с российскими коллегами задержали разыскиваемого преступника в России. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по экстрадиции задержанного на территорию Казахстана.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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