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Туркестанские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на АЗС

9 Декабря 2021 13:17
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Туркестанские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на АЗС

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на АЗС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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Примерно в 03.55 ч. ночи в отдел полиции Шардаринского района поступило сообщение о разбойном нападении на одну из автозаправочных станций. Получив информацию, полицейские Шардаринского РОП оперативно прибыли на место происшествия. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК «Разбой».

Как выяснилось, к АЗС подъехала автомашина марки «Нексия», из которой вышли неизвестные вооруженные лица в медицинских масках. Подозреваемые проникли на кассу АЗС и в течение нескольких минут совершили разбойное нападение. В это время на станции находились двое работников. Угрожая расправой кассиру и его помощнику, злоумышленники потребовали отдать деньги, забрали из кассы 120 тысяч тенге и скрылись на автомашине, где их дожидался четвертый соучастник. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардаринского и Жетысайского районов вышли на след разбойников и задержали двух подозреваемых.

Об этом подробно рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов. «Так как преступление совершено ночью, то очевидцев не оказалось. К тому же, подозреваемые действовали быстро и успели скрыться. Как только поступила информация, мы проанализировали их действия. Мы предположили, что преступники могли совершить преступление по предварительному сговору. Установив, что они скрылись в сторону Жетысайского района, полицейские в полном составе выехали на их задержание.

Наши оперативники вышли на след разбойников и сообщили в Жетысайский РОП. Таким образом, благодаря слаженным действиям сотрудников двух районных подразделений полиции, автомашину подозреваемых остановили в 40 км от места преступления, возле одного из аулов Жетысайского района. Заметив полицейских, преследовавших их на служебных автомашинах, разбойники бросили автотранспорт и попытались скрыться. Однако, благодаря оперативности и профессиональным навыкам сотрудников полиции, двух подозреваемых задержали на месте. Они взяты под стражу. Двум другим удалось скрыться, в отношении них проводятся розыскные мероприятия.

В ходе расследования установлено, что двое из них жители Жетысайского района, один из Акмолинской области, а четвертый - житель города Шымкент. Все они ранее судимые. Нами же продолжаются дальнейшие розыскные и следственные действия» - резюмировал заместитель начальника ДП ТО К. Сахов.


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#Туркестанская область   #МВД РК   #Криминал  
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