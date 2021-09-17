Туркестанские полицейские задержали подозреваемых в краже скота на два миллиона тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ Двое туркестанцев подозреваются в краже коров и телят на сумму 2 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В дежурную часть Сарыагашского районного отдела полиции с заявлением обратились сразу четверо жителей района. У них с вольного пастбища и хозподворья похитили 4 коров и 2 телят. Сумма ущерба составила около 2 миллионов тенге.

С целью раскрытия скотокрадства в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка опросили очевидцев, проверили близлежащие территории и пастбища, автомашины, перевозящие домашний скот, а также направления, куда возможно могли уйти скотокрады.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП задержали двух подозреваемых, молодых людей. Это оказались местные жители. Следствием установлено, что похищенных с подворий и пастбищ коров и телят подозреваемые погрузили в автомашину и вывезли в г. Алматы, где животных продали, а деньги потратили на свои нужды.

В настоящее время по факту скотокрадства проводится досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять домашний скот на пастбищах или во дворах без присмотра.