Туркестанские полицейские задержали подозреваемых в краже 1,5 тонны яблок

ТУРКЕСТАНСКАЯ БЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже фруктов обратился один из местных жителей. Как рассказал потерпевший, неизвестные лица похитили из его сада 1,5 тонн яблок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». Общая сумма ущерба, нанесенная сельчанину, составила около полумиллиона тенге. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. В результате принятых оперативно-розыскных мер, полицейские Сайрамского РУП задержали трёх подозреваемых - местных жителей. Как выяснилось, днем, воспользовавшись отсутствием людей, воришки перелезли через ограждение и похитили из сада полторы тонны яблок, а затем скрылись.

В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.