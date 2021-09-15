РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские задержали подозреваемых в краже 1,5 тонны яблок

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ БЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже фруктов обратился один из местных жителей. Как рассказал потерпевший, неизвестные лица похитили из его сада 1,5 тонн яблок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». Общая сумма ущерба, нанесенная сельчанину, составила около полумиллиона тенге. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. В результате принятых оперативно-розыскных мер, полицейские Сайрамского РУП задержали трёх подозреваемых - местных жителей. Как выяснилось, днем, воспользовавшись отсутствием людей, воришки перелезли через ограждение и похитили из сада полторы тонны яблок, а затем скрылись.

    В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!