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    12:48, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Туркестанские полицейские задержали афериста в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали афериста в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее в управление полиции города Туркестана с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой очередного мошенничества.

    По его словам, в феврале 2019 года малознакомый человек предложил ему трудоустройство в одной из строительных фирм. После чего аферист выманил у потерпевшего 150 тысяч тенге и скрылся из виду. Не дождавшись ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег, горожанин обратился за помощью к полицейским.

    Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого в Нур-Султане. Им оказался местный житель, которого доставили в управление полиции города Туркестана. Установлено, что полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на собственные нужды.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.



    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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