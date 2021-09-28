Туркестанские полицейские задержали афериста в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали афериста в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее в управление полиции города Туркестана с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой очередного мошенничества.

По его словам, в феврале 2019 года малознакомый человек предложил ему трудоустройство в одной из строительных фирм. После чего аферист выманил у потерпевшего 150 тысяч тенге и скрылся из виду. Не дождавшись ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег, горожанин обратился за помощью к полицейским.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого в Нур-Султане. Им оказался местный житель, которого доставили в управление полиции города Туркестана. Установлено, что полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.



