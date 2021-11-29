Туркестанские полицейские спасли мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Семейный дебошир в Туркестанской области пытался спрыгнуть с балкона пятого этажа. Сотрудникам полиции удалось спасти его и обеспечить безопасность его семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Около двух часов ночи в Управление полиции города Туркестана позвонил местный житель и сообщил, что соседка нуждается в помощи. По словам мужчины, между супругами, проживающими в многоэтажном доме, происходит ссора, а на женщину оказывается давление.

Получив информацию, на место происшествия сразу же выехал экипаж патрульной полиции и приступил к неотложным действиям. На требования полицейских, хозяин квартиры, где произошел семейный конфликт, не отреагировал и не отказался от своих намерений.

В это время по указанному адресу прибыли участковые инспекторы полиции и сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Дебошир, возмущенный приходом полицейских, не упокоился и не стал открывать двери. А, изнутри доносился женский голос: «Помогите!». Когда стражи порядка сообщили, что будут ломать двери, глава семьи пригрозил, что выпрыгнет с балкона пятого этажа.

Поскольку ситуация была связана с риском для жизни человека, полицейские, не теряя времени, стали действовать оперативно. На место вызвали четверых сотрудников подразделения специального назначения областного департамента полиции. Они подробно изучили схемы многоэтажного дома и спланировали все действия. Двое спецназовцев встали возле двери и приготовились ее открывать, а еще двое забрались на крышу многоэтажки со специальным оборудованием.

Спецназовцы крепко привязали веревку на дымоходе для спуска с высоты, а затем, спустились на балкон. Полицейские, применив приемы борьбы, схватили и спасли мужчину, который пытался покончить с собой. Таким образом, благодаря бдительности и профессионализму, сотрудникам полиции удалось спасти человеческие жизни и обеспечить безопасность семьи.

На сегодня в отношении мужчины составили административный протокол по части один статьи 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Кроме того, в соответствии с Законом РК «О профилактике бытового насилия» в отношении супруги жительницы города Туркестана вынесено защитное предписание.

В свою очередь, соседи поблагодарили полицейских.

«Вы спасли и защитили жизни людей. Мы преклоняем голову перед вашим героизмом. Успехов Вам!», - выразили благодарность жители многоэтажного дома.

Полицейские Туркестанской области предостерегают жителей и гостей области от необдуманных поступков, советуют быть осторожными и не совершать опрометчивых шагов. В случае возникновения подобных ситуаций, стоит незамедлительно сообщить в полицию по номеру «102».