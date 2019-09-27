Туркестанские полицейские спасли из петли мужчину

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы местной полицейской службы Казыгуртского районного отдела майоры полиции Ергали Турлыбеков и Ержан Куралов в целях профилактики преступлений и правонарушений ежедневно обходят свои закрепленные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Накануне во время очередного такого обхода в поле зрения страж порядка попала кошара. Когда участковые инспектора переступили порог помещения, то увидели мужчину в подвешенном состоянии. Не теряя ни минуты полицейские бросились ему на помощь. Сняли мужчину с петли и, оказав первую медицинскую помощь, вызвали «скорую». О факте попытки суицида полицейские сообщили также в дежурную часть районного отдела . Данный факт зарегистрировали в полиции.

В ходе расследования следователи установили, что молодой мужчина живет с матерью, не женат, безработный, имеет высшее образование. Со слов матери, в последнее время ее сын часто вспоминал об умершем отце, говорил, что он его зовет к себе.

В свою очередь мать пытавшегося покончить жизнь самоубийством молодого мужчины и ее соседи поблагодарили участковых инспекторов за спасение сына и верную службу.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.